متابعة بتجـــــــــرد: قام لصوص بسرقة تماثيل برونزية ورسومات للفنان السريالي سلفادور دالي من صالة عرض في العاصمة السويدية ستوكهولم في عملية سطو يوم الخميس.
فكانت صالة “Couleur” الواقعة في حي أوسترمالم الراقي في ستوكهولم تقيم معرضاً يضم عشر قطع فنية للفنان الإسباني الشهير.
وكشف مالك الصالة بيدير إنستروم: “كانت كل قطعة تساوي ما بين 200 ألف و500 ألف كرونة أي ما بين 21 ألفاً و52 ألف دولار”.
وأكد أن أعمال سالفادور دالي كانت مستعارة من سويسرا من أجل العرض.
وبحسب الشرطة، قام اللصوص بكسر أبواب الدخول الزجاجية كما تمكنوا من الهرب بعدد من القطع.
ولا تزال الشرطة تقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة هوية اللصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة أعمال فنية لسلفادور دالي في السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.