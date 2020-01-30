سرقة أعمال فنية لسلفادور دالي في السويد

متابعة بتجـــــــــرد: قام لصوص بسرقة تماثيل برونزية ورسومات للفنان السريالي سلفادور دالي من صالة عرض في العاصمة السويدية ستوكهولم في عملية سطو يوم الخميس.

فكانت صالة “Couleur” الواقعة في حي أوسترمالم الراقي في ستوكهولم تقيم معرضاً يضم عشر قطع فنية للفنان الإسباني الشهير.

وكشف مالك الصالة بيدير إنستروم: “كانت كل قطعة تساوي ما بين 200 ألف و500 ألف كرونة أي ما بين 21 ألفاً و52 ألف دولار”.

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وأكد أن أعمال سالفادور دالي كانت مستعارة من سويسرا من أجل العرض.

وبحسب الشرطة، قام اللصوص بكسر أبواب الدخول الزجاجية كما تمكنوا من الهرب بعدد من القطع.

ولا تزال الشرطة تقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة هوية اللصوص.