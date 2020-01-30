آدم في تركيا ليلة عيد الحبّ

متابعة بتجـــــــــرد: يستعدّ الفنان اللبناني آدم لتقضية ليلة عيد الحب الواقعة في 14 شباط/فبراير المقبل مع جمهوره من الجالية العربية في مدينة اسطنبول التركية.

آدم سيحيي حفلة في التاريخ المذكور في أحد الفنادق. وكان، قد أعلن عن حفلته في عيد العشاق عبر صورة نشرها على “إنستغرام”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال آدم الفنية، هي أغنية “نحنا سنوا” التي طرحها في شهر يوليو من العام 2019، وهي من كلمات مروان خوري، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد.