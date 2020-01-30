هاندا أرتشيل توثق رحلة حمل وولادة شقيقتها بصور مؤثرة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صور مراحل ولادة "غمزة" شقيقة النجمة التركية هاندا أرتشيل عن مدى العلاقة القوية التي تجمعهما إضافة إلى مساندة زوجها لها، ووثقت الفنانة تلك المرحلة عبر جلسة تصوير لافتة حظيت بتفاعل كبير من الجمهور.

وكانت "غمزة" قد أنجبت ابنتها "مافي"، ولكن بعد شهر من قدومها إلى الحياة، أصرت الفنانة هاندا على مشاركة الجمهور لحظات حمل وولادة شقيقتها عبر لقطات تم تسجيلها في أجواء طبيعية يغلفها التوتر والقلق.

وظهرت الفنانة في الصور، إلى جانب شقيقتها خلال استعدادها للذهاب إلى غرفة العمليات، كما حظيت أول صور تم التقاطها للمولودة فور وصولها داخل غرفة العمليات أعلى علامات إعجاب.

وفي سياق آخر؛ تفاجأ الجمهور مؤخرًا بقيام الشركة المنتجة لمسلسل هاندا أرتشيل الجديد "عزيزة" بتوقيف عرضه بعد الحلقة السادسة منه بسبب انخفاض نسب مشاهدته.

وذكرت صحف تركية أنه رغم وجود قرار مسبق بتغيير كاتب المسلسل في محاولة لرفع نسبة المشاهدة المتدنية التي حققها العمل خلال الأسابيع الأخيرة، بعد العودة من عطلة نهاية العام، إلا أنه صدر قرار آخر مُفاجئ بإيقافه بعد اتفاق بين فريقَي العمل والقناة التركية التي كانت تعرضه عبر شاشتها.

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وانضم العمل بعد هذا القرار إلى قائمة المسلسلات التي توقفت عن العرض بسبب نظام "الراينتغ" المتبع في الدراما التركية، مطيحًا بالعديد من النجوم، أبرزهم كيفانش تاتليتوغ الذي توقف مسلسله "الاصطدام" عند الحلقة الـ 24، وكذلك الفنان أنجين ألتان الذي حطم الأرقام القياسية من خلال "أرطغرل" والذي فاجأ الجميع بتوقف مسلسله "الرصاصة" المدجج بالنجوم عند الحلقة السابعة.

وشاركت الفنانة في بطولة "عزيزة" أمام النجم التركي بورا جولصوي، كما سبق وتعرضت لنفس الموقف مع فشل مسلسل "اللؤلؤة السوداء" الذي جسدت بطولته أمام الفنان التركي تولجهان سايشمان.

إلى ذلك، تتحضر هاندا لتصوير فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان "ثمالة الحب" تشارك في بطولته أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول، وتجسد فيه شخصية "كيميا خاتون"، وقد ظهرت الفنانة التركية في أول صور ترويجية للفيلم بملابس تراثية لافتة.