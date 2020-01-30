شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" ضمن فعاليات معرض الكتاب.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فعاليات معرض الكتاب غدا الجمعة عرض فيلم الفيل الأزرق 2 ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد طارق الشناوى، واستطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" من تحقيق نجاحات كبيرة فى الإيرادات، حيث حقق رقما قياسيا فى السينما وصل إلى 104 مليون جنيه فى مصر فقط منذ طرحه بالسينمات.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

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معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.

ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".