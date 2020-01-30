سلاف فواخرجي: هذا سري للحفاظ على شباب ونضارة بشرتي

تواجدت النجمة السورية سلاف فواخرجي ليلة أمس الأربعاء في إحدى الفنادق بالعاصمة السورية دمشق ضمن مؤتمر صحفي خاص للإعلان عن مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "شارع شيكاغو" بحضور بطل العمل مهيار خضور ومخرج العمل محمد عبد العزيز.

ومنذ وصول فواخرجي استقبلتها عدسات الصحافة والإعلام على السجادة الحمراء حيث استطاعت خطف الأنظار بإطلالتها الملفتة.

واختارت سلاف الظهور بفستان قصير "كاجوال" من خطوط الموضة الحديثة، بألوان شتوية غامقة الأسود والكحلي مع جاكيت مرصع بالبرق الذهبي والنيلي، بالإضافة لارتدائها البوت الطويل جداً Over the knee boot والذي يحتل مكانة كبيرة في عالم الموضة، وهو من التصاميم المفضلة لأشهر النجمات لما يتمتع به من أناقة وعصرية.

مجلة الجميلة التقت فواخرجي بعد المؤتمر الصحفي وحدثتنا في لقاء سريع عن إطلالتها حيث تعاونت مع مصمم الأزياء فريد أبو دراع، مكياج وشعر مع الميك اب ارتست السوري ميلاد حنون الذي أظهر ملامح وجهها البسيطة بمكياج ناعم وخفيف يناسب الإطلالة الأنيقة.

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كما اختارت فواخرجي مجوهرات راقية من اللون الفضي على العنق حيث تألقت فيها على السجادة الحمراء وهي من توقيع توفيق حلاق.

وفي الحديث عن بشرتها وطريقة الحفاظ عليها قالت فواخرجي "الرضا.. أن أكون دائمًا رضيانة عن ذاتي" وهو جواب غير مفاجئ بالنسبة لسلاف حيث تُعتبر من الفنانات اللواتي يتميّزنَّ بجمال إلهي حيث لا تعتمد كثيرًا على المكياج.

أما الأزياء فكشفت أنها تتعاون مع أكثر من ممصم سوري وهي دائمًا في نقاش معهم من ناحية الألوان وتنسيق الإطلالة قبل الظهور الأخير التي تطل فيه على الجمهور.

ويُعتبر مسلسل شارع شيكاغو الدخول الرسمي لسلاف فواخرجي في الموسم الرمضانيّ لعام 2020 وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض.

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