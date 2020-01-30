حمو بيكا يتسبب في أزمة بين أحمد السبكي وهاني شاكر

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة تجمع بينه وبين المنتج أحمد السبكي والمخرج عثمان أبولبن والفنان محمود عبدالغني والمطرب الشعبي محمود الليثي، على صفحته عبر موقع تبادل الصور «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «انتظروا الجديد».

وتسببت الصورة في أزمة بين المنتج أحمد السبكي والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الذي أوقف حمو بيكا عن ممارسة العمل الفني، وأن تعاون بيكا مع السبكي هو خرق للقانون ومخالفة لقرار هاني شاكر.

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ومن جانبه قال السبكي، إنه لا يوجد أي عمل فني يجمع بينه وبين حمو بيكا؛ موضحاً أنه قابله صدفة في أحد الكافيهات وأتى معه إلى المكتب لكي يلتقط صورة تذكارية فقط، وبالصدفة كان متواجداً الليثي ومخرج الفيلم الجديد «توأم روحي»، الذي تغير اسمه إلى «حلم حياتي»، للنجم حسن الرداد، والفنان محمود عبدالغني.

فيلم «حلم حياتي» تدور قصته في إطار رومانسي كوميدي، ويلعب دور البطولة الفنان حسن الرداد، بينما يشاركه في دور البطولة النسائية، الثنائي عائشة بن أحمد، وأمينة خليل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض.



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