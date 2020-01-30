نجوم أعلنوا عن إصابتهم بأورام حميدة في 2019...آخرهم نيللي كريم

أثارت الفنانة يسرا جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن كشفت عن إصابتها بمرض السرطان في وقت لاحق، وهو ما دفع الكثيرين للاطمئنان على صحتها؛ فأكدت أنها شفيت منه تماماً.

يسرا لم تكن أول فنانة تقلق جمهورها بحالتها الصحية، وبظهور أعراض الورم عليها سواء حميد أو خبيث؛ فقد أعلنت نيللي كريم مؤخراً إصابتها بورم حميد بالوجه، ونصحها الأطباء بالولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم باستئصال هذا الورم.

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وحرصت نيللي كريم أن تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، ونشرت صورة جديدة لها وهي مبتسمة، وعلقت على الصورة وقالت: «أحب أطمئن كل أصدقائي وجمهوري، أنا الحمد لله بقيت كويسة، عاوزة أشكر ربنا أولاً وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم وأمنيتكم للشفاء، ربنا ما يحرمني منكم».

ولم تكن الفنانة نيللي كريم هي أول الفنانين الذين أعلنوا عن إصابتهم بورم حميد وأجروا عملية لاستئصاله خلال 2019، حتى أعلنت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن خلال الأشهر الماضية، عن إصابتها بورم حميد بالمخ، وأجرت عملية جراحية لاستئصاله، واستمر تواجدها بالعمليات ما يقرب من 6 ساعات وبعدها نقلت للعناية المركزة، وكان زوجها يطمئن محبيها وأصدقاءها بتطور حالتها المرضية.

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أيضاً الفنان خالد سليم، الذي أعلن مؤخراً عن إصابته بورم حميد في الأحبال الصوتية وخضوعه لعملية جراحية لاستئصال هذا الورم، واستمراره صامتاً لمدة 20 يوماً بعد أن أجرى العملية، ونصحه الأطباء بالراحة التامة وظل يجلس بمنزله، وكشف أن سبب زيادة وزنه خلال الفترة الماضية، كان بسبب حصوله على علاج الكورتيزون حتى وصل إلى 124 كيلوجرام.

وأخيراً المطربة إيناس عزالدين التي أعلنت عن إصابتها بورم حميد عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وقالت: «أنا فرحانة قوي، وكان لازم أفرحكم معايا، نتيجة تحليل العينة بتاعتي طلعت والحمد لله الورم حميد مش خبيث وهستأصله اليومين الجايين، أنا عشت الفترة اللي فاتت أيام صعبة كتير فوق ما أي حد يتصور، والحمد لله النهارده أنا مطمئنة».

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