بناءً على طلب الجماهير.. عبد الباسط حمودة يطرح الجزء الثاني من «أنا مش أنا»

يستعد الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة لطرح الجزء الثاني من أغنيته الجديدة «أنا مش أنا» بعد 13 عاماً على طرح الأغنية التي حققت نجاحاً كبيراً، وكان عدد كبير من محبي الفنان الشعبي قد طالبوه بتقديم أغنية شبيهة بها؛ ما دفعه للإعلان عن تقديمه جزءاً ثانياً للأغنية نفسها في سابقة هي الأولى من نوعها في عالم الأغاني.

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على الجانب الآخر تخطت أغنية «الدنيا غابة» لعبد الباسط وراندا حافظ حاجز المليون مشاهدة على موقع الفيسبوك في الأسبوع الأول بعد طرحها، وتخطت الأغنية نصف مليون مشاهدة على «يوتيوب»، الأغنية يشاركهما بالغناء فيها فرقة المدفعجية.

أغنية «الدنيا غابة» كلمات إسلام شيندي وإسلام كنكا الذي شارك أحمد سعد وحسن الشافعي في أغنية «مامي كوسا» وألحان ديزل ومن توزيع وسام عبد المنعم، والأغنية من إنتاج شركة «B. ICON».

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يُذكر أن آخر أعمال راندا حافظ كان ألبوم «أكتر وحدة مبسوطة» من إنتاج شركة «روتانا»، وتضم ٩ أغانٍ تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم أمير طعيمة وأحمد صلاح حسني وأحمد إبراهيم.



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