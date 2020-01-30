خبر سار لمحبي بهاء سلطان والفرج قريب

أجرى سعيد إمام مسؤول شركة روتانا في مصر بعض المكالمات مع المنتج نصر محروس مالك شركة «فري ميوزك»؛ وذلك لحل أزمة الفنان بهاء سلطان وضمه إلى نجم شركة روتانا.

وقال مصدر من داخل الشركة إن الفنان محمد عبده حضر إلى القاهرة مؤخراً والتقى بهاء سلطان لمعرفة تفاصيل وجوانب الأزمة التي بينه وبين نصر محروس، الذي طالب بهاء بدفع مليون ونصف المليون دولار أميركي لإطلاق سراحه، خاصة أن هناك عقداً مبرماً بين بهاء وشركة نصر محروس منذ عدة سنوات.

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وأضاف المصدر أن روتانا بالطبع لن تدفع كل هذا المبلغ، لكن يتم التفاوض على دفع مبلغ بسيط لا يتجاوز ثلاثة ملايين جنيه مقابل التوقيع مع بهاء سلطان، إلا أن نصر محروس لم يوافق حتى الآن على هذا المبلغ، وعرض على بهاء سلطان توقيع عقد جديد معه وإلغاء العقد القديم، على أن يكون العقد الجديد محدداً بفترة زمنية وبشروط واضحة، لكن لم يوافق بهاء أيضاً على مبدأ العمل مع نصر محروس من جديد.

