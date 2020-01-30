زوجة كوبي براينت تكتب رسالة تدمي القلوب:لا أتخيل حياتي بدون كوبي وابنتنا

تقدّمت فانيسا براينت، زوجة نجم كرة السلة كوبي براينت الذي قتل في حادثة تحطّم مروحيّة مع ابنته جيانا قبل أيّام، بالشكر من كل الذين واسوه بمصابها الأليم.

ونشرت فانيسا صورة جمعتها بزوجها الراحل وبناتها الأربعة، وكتبت تعليقاً عليها:

" أتقدّم بالشكر للملايين الّذين عبّروا عن حبّهم لعائلتنا في هذه الفترة العصيبة."

وتابعت في رسالة مؤثرة:" نحن عائلة مدمّرة اليوم بعد فقدان زوجي المثالي كوبي الّذي كان أباً رائعاً لبناتنا الأربعة، وابنتي الجميلة والرائعة جيانا، شقيقة ناتاليا وبيانكا وكابري. وما من كلمات تعبّر عن آلامنا."

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وطلبت فانيسا من الجميع، منح عائلتها الوقت الكافي لتخطّي الأزمة وتقبّل الواقع الجديد. وأكّدت أنّها وبناتها يشعرن بالضياع، بسبب فقدانهنّ المفاجىء لفردين من الأسرة يوم الأحد الماضي. وقالت إنّه لا توجد كلمات لتعبّر عن حجم الألم الذي يشعرن به، وقالت إنّها تشعر بالاطمئنان بسبب ما لمسته من محبّة عميقة لكوبي وجيانا، وقالت إنّها تتمنّى لو كانا لا يزالان معها، متسائلة عن السبب الذي جعلهما يرحلان باكراً جداً.

وتابعت "لا أعرف ماذا سيحصل، لا اتخيّل حياتي بدونهما، لكنّنا نستيقظ كل يوم ونحن نشعر أنّهما لا يزالان معنا ينيران دربنا.".

وبألم شديد تمنّت فانيسا لو كان بإمكانها احتضانهما، وتقبيلهما ورعايتهما، وإبقاءهما إلى جانبها إلى الأبد.

وختمت رسالتها بالطلب من الجميع احترام خصوصيّة العائلة، ووقّعت الرسالة باسمها وباسم بناتها الثلاثة.

والجدير بالذكر أنّ جيانا كانت عاشقة للعبة كرة السلة تماماً كوالدها وقد أتقنت اللعبة وقواعدها بحرفية، وكانت عضواً في فريق مامبا لكرة السلة للفتيات وكان والدها، أسطورة كرة السلة المعتزل ونجم فريق لوس أنجليس ليكرز لمدة 20 عاماً، مدرباً للفريق الذي تلعب فيه ابنته.