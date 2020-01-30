بالصور: ريم سعيدي عن تجربتها مع طفلتين: أستغرب كيف اهتمت جدتي بـ12 ولداً

بعد ولادة ابنتها الثانية آيا صوفيا، تولي ريم سعيدي اهتماماً خاصاً لابنتها الكبرى بيلا، التي احتفلت بعامها الأوّل قبل أشهر قليلة، كي لا تشعر بالغيرة من المولودة الجديد.

ريم نشرت صورة لها مع بيلا، وكتبت تعليقاً عليها "أم لملاكين، الكثير من الأمور تغيّرت في حياتنا منذ قدوم آيا صوفيا. وأصبح بإمكاني الشعور بأنّ بيلا تغيّرت".

ريم في احدث صورها مع بيلا

وتابعت " أبذل جهدي لأظهر لها أنّ حبّي لها لا يزال كما هو، ولن يتغيّر بقدوم شقيقتها.".

وأكملت ريم "إنه أمر صعب، أن تفهمه طفلة صغيرة جداً. لذا أحاول أن أعطي كلتاهما وقتاً مخصصاً لكل منهما فقط".

وسام بريدي مع ابنتيه

وكانت في منشور سابق، قد تحدّثت عن معاناتها مع قلة النوم، وقالت إنّها في الرابعة فجراً، تتنقّل بين سريرين، سرير بيلا التي تريدها إلى جانبها، وسرير آيا صوفيا التي تريد أن ترضع. وتساءلت ريم كيف استطاعت جدّتها الاهتمام بـ12 عشر ولداً، بينما تجد هي المهمّة شاقة مع طفلتين.

وسام وريم

يذكر أن ريم نشرت صورة لـ آيا صوفيا وخبأت وجهها، وقالت إنّها ستكشف عن وجهها عندما توافق هي وزوجها وسام بريدي على ذلك.

وكانت ريم قد نشرت صورة سابقة لطفلتها، ولم تظهر وجه الطفلة وكتبت منشوراً طويلاً كشفت فيه للمرّة الأولى عن معاناتها خلال الحمل وكتبت "لم تكن تلك الفترة سهلة على الإطلاق. من اليوم الأوّل غثيان ومن ثم مخاض مبكر وألم. لكنّنا فعلناها معاً يا ملاكي".

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وتابعت ريم "شكراً يا ملاكي لأنّك اخترتنا أنا ووسام بريدي عائلة لك، عذراً كنّا مشغولين بشقيقتك آخر 38 أسبوعاً لكنّنا نحبّك أكثر ممّا تتخيّلين".

وأكملت ريم منشورها المؤثر "أنت وشقيقتك سعادتنا، وأعدكما أن أحميكما طوال حياتي، وسأكون معكما طالما أنتما بحاجة إلي".

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يذكر أن ريم ووسام تعرّفا في برنامج "رقص النجوم" الذي يقدّمه وسام وشاركت فيه ريم يومها وخرجت من التصفيات الأوّلية، لتخسر اللقب وتفوز بقلب وسام وتتكلّل علاقتهما بالزواج في خريف 2017.

ريم مع ابنتها بيلا

ريم وابنتها الصغرى