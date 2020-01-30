أصالة تحاول الخروج من أزمتها مع طارق العريان وتهتم بأبنائها

يبدو أن الفنانة أصالة نصري، تحاول أن تخرج من أزمتها الأخيرة مع المخرج طارق العريان، والذي انفصلت عنه منذ عدة أسابيع، حيث أنها كانت متأثرة بشكل كبير بسبب هذه الأزمة، وظهر ذلك بشكل واضح على كلماتها التي كانت تنشرها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت تدويناتها الأخيرة خروجها من الأزمة حيث وجهت أصالة، رسالة لابنها «علي»، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام».

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نشرت أصالة، صورة جمعتها بـ «علي»، وعلقت عليها قائلة: «علي العلّوش العالي الغالي صار بياخد مصروف الصبح عالمدرسة.. وأحلى وألطف وأطيب ولد بالعالم بيطلب فلوس، بيكون جايه عبالي أرقص من الفرح.. والشكر الّلي بيشكره بيضطرني قلّه والله هاد أقلّ واجب يا سعادة الرّوح».

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يذكر أن أصالة طرحت، مؤخرًا فيديو كليب أغنية «شامخ»، والتي حققت نجاحاً كبيراً جدًا فور طرحها عبر «يوتيوب».

«شامخ» أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكس وماستر OMIX.

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