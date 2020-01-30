ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بكلامها عن “ولاد الناس”

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بعد نشرها؛ على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، صورة لصفحة من كتاب يتحدث عن “ولاد الناس” من دون أن تكشف تفاصيل، أو توضح ماذا تقصد، وجاء فيها: “يعنى إيه ولاد ناس؟ ولاد الناس مش بالفلوس ولا بالنفوذ، ولا بالشكل ولا بالمنظر واللبس، ولا بالمدارس الأجنبية والجامعات العالمية، ولا بمكان السكن والأحياء الراقية، ياما ناس شكلهم ولاد أصول بس في الحقيقة بلاش نقول، وياما ناس شكلها غلبان ويدوبك مستورين وأحلى ما فيهم اللسان والذوق وأخلاق الكرم”.

وتساءل جمهورها عما تقصده بهذه الرسالة، وإن كانت تقصد شخصاً محدداً أم أنها مجرد مقولة أعجبتها فوضعتها على حسابها.

يذكر أن ياسمين بدأت في تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “ونحب تاني ليه”، والذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني القادم، ويشاركها في البطولة شريف منير وكريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل “لآخر نفس” وشاركها فيه فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي.