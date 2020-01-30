فيديو نادر يظهر كيف كان كريم عبد العزيز في طفولته

متابعة بتجــــــــــرد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعود الى طفولة الفنان المصري كريم عبد العزيز مدثاً ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وعرض المقطع أثناء استضافة الممثل ضمن حلقة من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنان إسعاد يونس على شاشة قناة DMC.

وظهر فيه طفلاً وهو يشارك في أحد البرامج المخصصة للأطفال. وركزت التعليقات على شكله وعلى المقارنة بينه في الماضي وبين ذلك الذي يتمتع به حالياً.

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وتطرق الفنان خلال الحلقة إلى مشاركته في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”. واشار إلى أن العمل يتسم بطابع اجتماعي ويتناول مسألة العلاقة بين الزوجين والأسئلة التي تطرح عادة عما إذا كان كل منهما سيختار الارتباط بالآخر فيما لو عاد بهما الزمن إلى الوراء.

ويشار إلى أن الممثل انتهى مؤخراً من تصوير مشاهده في الفيلم الذي ينتظر إطلاقه في أيام عيد الفطر المقبل، علماً أنه من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.