بالفيديو – طلب غريب من معجبة يربك كاظم الساهر ويضحكه

متابعة بتجـــــــــرد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان العراقي كاظم الساهر لفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهر الفنان في الفيديو الذي سجل له أثناء وجوده في أحد الأماكن العامة وهو يقف إلى جانب معجبة طالبت أن تلتقط لها صورة برفقته. ووافق الفنان على ذلك إلا أنه فوجئ بوقوف المعجبة وهي تدير ظهرها للكاميرا. وبدت عليه علامات الحيرة والاستغراب. وتبين أنها ترغب في إظهار وشم نقش أسفل رقبتها.

وبدا الفنان وهو يضحك وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

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ويشار إلى أن أخباراً انتشرت مؤخراً عن ارتباط الفنان بالفنانة المصرية منى ممدوح. وهو ما دفع الأخيرة إلى إعادة نشر صورة جمعتهما والكتابة: “لا تعليق”.

وأتى انتشار الخبر بعد تداول صورة جمعتهما والتقطت لهما خلال لقائهما في برشلونة في إسبانيا في وقت سابق.

وكانت ممدوح نشرت الصورة على حسابها قبل أشهر وعلقت عليها: “مبسوطة إنى شوفتك بعد 15 سنة لما كنت هعمل معاك كليب ولما كلمت أمي الله يرحمها في التليفون وقالتلك إنك مطربها المفضل. وفرحت أكتر إني سمعتك لايف حقيقي نجم كبير وسعيدة إني شوفتك بعد كل السنين دي طولة العمر ليك والنجاح والتقدم الدائم. الفنان الكبير كاظم الساهر”.

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