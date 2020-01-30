نجمة عالمية تؤدي العمرة وتعلن توبتها واعتزالها بعد نشر صورها الفاضحة

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة الهندية من أصل باكستاني رابي بيرزادا جمهورها، بإعلانها اعتزالها عبر نشر صور خلال ادائها مناسك العمرة في مكة المكرّمة حيث أعلنت توبتها بعد تداول صورة فاضحة لها من دون ملابس.
وقالت تعليقاً على الصورة: “نعم أُظهر أمامكم صور من رحلة العمرة الخاصة بي.. هذا شيء أفتخر به .. يجب علينا أن نمارس ديننا بعيدًا عن الرياء والتكبر .. جئت إلى مكة المكرمة ولا يوجد شيء في الدنيا بمنحني سعادة أكثر”.
وأضافت: في مكة أشعر أنني ضيفة على الله .. ، أراه في كل مكان ولا أتذكر عائلتي أو بيتي كل ما أتذكره أنني أتنفس في مكان لا يستضيفه سوى الخالق”.
وفي صورة أخرى نشرت للكعبة، قالت: “أنا فنانة، أرسم، أصور، لكن بصراحة لم أر مكانا أو كائنا واحدا في هذا العالم يشبه هذا، أخذت صورا من جميع الزوايا، ورغم أنها صورة عادية لكنها تعطيك انطباعا بأنها ثلاثية الأبعاد، فهي معجزة في حد ذاتها”.
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