هايلي بالدوين زوجة جاستن بيبر تعترف بعيب خلقي بعد سخرية عارمة ضدها

متابعة بتجـــــــــرد: خرجت نجمة عرض الأزياء الأميركية ​هايلي بالدوين​ عن صمتها تجاه السخرية التي طالتها بسبب احد أصابعها.

وقالت تعليقاً على صورة نشرتها للخنصر الملتوي في يدها: “حسناً لنخض هذه المحادثة، لقد سخرت من هذا الأمر طوال حياتي لذا انا اُخبر به الأن جميع الناس الذين يشعرون بالقلق والخوف ولا يتوقفون عن السؤال حول شكل أصابعي الغريب”.

وطلبت ​هايلي بالدوين​ الكف عن ازعاجها بسبب خنصرها الملتوي.

يُذكر ان تقوس الأصابع يكون في مستوى راحة اليد، ويكون الانحناء غالباً في الإصبع الخامس الخنصر نحو الإصبع الرابع المجاور البنصر.

Advertisements

وهو شذوذ فردي شائع إلى حد ما وغالبا ما يمر من دون أن يلاحظه أحد، ولكن يحدث أيضاً مع مزيج من التشوهات الأخرى في بعض المتلازمات الوراثية.

وينقسم تقوس الأصابع إلى ثلاثة أنواع: