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متابعة بتجـــــــــرد: خرجت نجمة عرض الأزياء الأميركية هايلي بالدوين عن صمتها تجاه السخرية التي طالتها بسبب احد أصابعها.
وقالت تعليقاً على صورة نشرتها للخنصر الملتوي في يدها: “حسناً لنخض هذه المحادثة، لقد سخرت من هذا الأمر طوال حياتي لذا انا اُخبر به الأن جميع الناس الذين يشعرون بالقلق والخوف ولا يتوقفون عن السؤال حول شكل أصابعي الغريب”.
وطلبت هايلي بالدوين الكف عن ازعاجها بسبب خنصرها الملتوي.
يُذكر ان تقوس الأصابع يكون في مستوى راحة اليد، ويكون الانحناء غالباً في الإصبع الخامس الخنصر نحو الإصبع الرابع المجاور البنصر.
وهو شذوذ فردي شائع إلى حد ما وغالبا ما يمر من دون أن يلاحظه أحد، ولكن يحدث أيضاً مع مزيج من التشوهات الأخرى في بعض المتلازمات الوراثية.
وينقسم تقوس الأصابع إلى ثلاثة أنواع:
- النوع الأول: تقوس بسيط مع طول طبيعي للإصبع (الأكثر شيوعاً).
- النوع الثاني: تقوس بسيط مع قصر الإصبع.
- النوع الثالث: تقوس ملحوظ مع سلامي على شكل دلتا (مشاشة الإصبع على شكل حرف c، وجسم عظم الإصبع مقوس).
كانت هذه تفاصيل خبر هايلي بالدوين زوجة جاستن بيبر تعترف بعيب خلقي بعد سخرية عارمة ضدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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