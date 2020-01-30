"ابنة السفير" يطيح بـ"قيامة عثمان" وسط ترقب لإزاحة "العشق الممنوع"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطاح مسلسل "ابنة السفير" للفنانة التركية نسليهان أتاغول بالعمل الآخر "المؤسس عثمان" لبوراك أوزجيفيت بعدما اكتسحت مشاهداته هذا الأسبوع جميع المنافسين ووصلت نسبة متابعته إلى 12 في المئة.

وذكرت صحف تركية أن مسلسل "ابنة السفير" يجذب الأنظار بازدياد عند عرض كل حلقة جديدة منه؛ نظرا لقصته المميزة التي تجمع نسليهان مع أنجين أكيوريك، ومن المتوقع أن يستمر تقدمه وربما يحصل على أكثر من 15 في المئة بالأسابيع المقبلة.

وأوضحت الصحف أنه في حال وصول العمل إلى أكثر من النسبة المتوقعة فحينها سيزيح مسلسل "العشق الممنوع" دون شك وهو العمل الأكثر جماهيرية في تركيا منذ عشرين عاما عن الصدارة ليصبح الأنجح على الإطلاق منذ بداية الألفية الثالثة.

وأبدت الفنانة نسليهان أتاغول سعادة غامرة بهذا الإنجاز الذي يتحقق لها والإشادات التي تحظى بها، لكن ما نغّص فرحتها هو زوجها قادير أوغلو الذي عجز مسلسله "الوصال" عن تحقيق نسبة مشاهدة تصل إلى اثنين في المئة؛ ما يعرضه رسميا لسحب عرضه من الشاشة.

وقال الفنان قادير أوغلو إن نجاح زوجته نسليهان لا يزعجه بل يعده نجاحا له أيضا، وربما يخفف عنه مرارة الفشل.

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وفي سياق ذلك؛ تفكر الجهة المنتجة لمسلسل "ابنة السفير" بشكل جدي تقديم مواسم جديدة منه بعد النجاح الذي حققه في الحلقات الماضية.

وأكدت الصحافية التركية بيرسين أنه من الممكن أن تقدم ثلاثة مواسم متتالية من المسلسل إن استمر بنفس نسبة المشاهدة دون أي مشاكل فنية أو أي أخطاء درامية في قصة المسلسل.

وكان أكثر من نجم قد شارك في بطولة العمل، منهم فركان أكسوي بطل مسلسل "اشرح أيها البحر الأسود" ونشر صورة خاصة من كواليس العمل عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعلن للجمهور انضمامه للعمل من دون التصريح عن الشخصية التي سيظهر بها ضمن الأحداث.

وتعد التركية ميليسا بيركان، آخر المنضمين لبطولة مسلسل "ابنة السفير" حيث ستظهر بشخصية رئيسة المفوضين وتدعى "جينين" وستكون أولى مشاهدها أيضا في الحلقة السادسة. وجدير بالذكر أن المسلسل يعرض أسبوعيا مساء كل اثنين عبر شاشة Star Tv.