"أسوان لأفلام المرأة" يكشف أعضاء تحكيم جائزة النقاد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أسماء أعضاء لجنة تحكيم جائزة جمعية نقاد السينما المصريين، بدورتها الرابعة المقررة ما بين 10 إلى 15 من شهر فبراير القادم. وهي وتضم الناقدين أسامة عبد الفتاح، أمل الجمل، وبسنت حسن.

عبد الفتاح

وفي إضاءة على سيرة الأعضاء النقاد، أشارت إلى أن "عبد الفتاح" الذي ساهم بتأسیس مجلة "الفن السابع" السینمائیة المتخصصة، هو صحفي، وناقد سینمائي، ومبرمج أفلام مصري، ومدیر تحریر صحیفة "الأهرام المسائي"، وعمل مدیرًا لمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السینمائي الدولي.



الجمل

وتعمل "الجمل" كاتبة سیناریو للأفلام التسجیلیة بالقنوات التلفزیونیة. وهي ناقدة بعدد من الصحف المصریة والعربیة بینها صحیفة "الحیاة اللندنیة"، وتخرّجت من كلیة الإعلام بجامعة القاهرة عام 1996، وحصلت على درجة الماجستیر عام 2007، والدكتوراة في فلسفة الفنون عام 2013.

وشاركت في العدید من الندوات وورش العمل حول السینما، كما شاركت في عدد من لجان التحكیم بینها لجنة "الفیلم الأوروبي الجدید"، بمهرجان كارلوفي فاري عامي 2018، ولجنة تحكیم الاتحاد الدولي للنقاد بمهرجان القاهرة السینمائي 2010، ومهرجان السینما العربیة بمالمو السوید 2012.



حسن

أما الناقدة السينمائية بسنت حسن سلامة فهي مذیعة في التلفزیون المصري، من مواليد دولة الكویت، وأنهت دراستها العلیا في مصر حیث تخرجت من كلیة الإعلام بجامعة القاهرة، وتكتب بجریدة الدستور، ولها العدید من المقالات عن السینما في العدید من الصحف، والمواقع الإلكترونیة في مصر والشرق الأوسط،

وشاركت بسنت كعضو لجنة تحكیم في بعض المهرجانات في مصر والمغرب وهولندا، ومنها عضوية لجنة تحكیم الاتحاد الدولي للنقاد في مهرجان لیستباد السینمائي الدولي في مینسك، بروسیا البیضاء.

