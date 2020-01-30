ريهام عبد الحكيم تُشارك بإحياء ذكرى "كوكب الشرق"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُشارك الفنانة ريهام عبد الحكيم مع الفنانات مي فاروق، هلا رشدي، ريم عز الدين، وماري لحود بإحياء ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم ضمن فعاليات "ليالي سهرات زمان" للاستمتاع بالغناء الطربي الأصيل. وذلك في الحفل المقرر مساء الجمعة 7 فبراير المقبل في قاعة المنارة بالتجمع الخامس. حيث سيتم تكريم عدد من نجوم مسلسل أم كلثوم وكذلك فرقتها الموسيقية.

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