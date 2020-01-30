شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تتعاقد على "حتى لا يطير الدخان" للنجم مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة ريهام عبد الغفور فى بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان" ، عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، وبطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتعد ريهام ثانى المتعاقدين على المسلسل، بعدما انضم النجم حسين فهمى لفريق العمل، حيث تجرى الشركة حالياً ابرام باقى التعاقدات، إستعدادا لبدء تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة.

ويعقد مصطفى شعبان والمؤلف مدحت العدل والمخرج ماندو العدل جلسات عمل مكثفة حاليا لوضع الخطوط العريضة للمسلسل، فضلا عن اختيار باقى فريق العمل، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن التنسيق مع مصمم الديكورات وملابس الشخصيات وخلافه، حيث انتهى مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير، خاصة أن العمل تدور أحداثه فى عدة مناطق متفرقة.

يشار إلى أن مصطفى شعبان قدم آخر أعماله فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وحسنى شتا وناهد رشدى وأحلام الجريتلى، وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد ومجدي البحيرى.

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كما ينتظر الفنان حسين فهمى عرض مسلسله "السر" ويشارك فى بطولته مايا نصرى، نضال الشافعى، عزت أبو عوف، ريم البارودى، عهدى صادق، علا رامى، وعدد كبيرمن الشباب، تأليف حسام موسى، إخراج محمد حمدى .

يشار إلى أن ريهام عبد الغفورتنتظر عرض فيلم "صاحب المقام" المقر رطرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته النجوم يسرا، آسر ياسين، محمود عبد المغنى، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، نسرين أمين، وأخرون، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل .