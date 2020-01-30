شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرحه هيعيش يفتكرني.. عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى جدة 7 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 7 من شهر فبراير الجارى، ويأتى هذا الحفل بعد طرحه برومو أحدث أغنياته "هيعيش يفتكرنى" كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، ضمن أغاني ألبومه المقبل "سهران"، المقرر طرحه كاملاً يوم 12 فبراير المقبل بشكل رسمي في الأسواق.





تقول كلمات أغنية "هيعيش يفتكرنى": "أنا قُلت اللى محدش قاله.. وعملت اللى محدش عمله.. يفارقنى أنا راضى وماله.. بكرة هيعرف غلطة عمره".

ونشر عمرو دياب صورة له عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليها: "انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020"، وهو الحدث الذى ينتظره عشاق الهضبة من الصيف الماضى.

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وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب" ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.

ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا ضخمًا فى الكويت 13 فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل الميدل بيست.

وكان النجم عمرو دياب قد أعلن خلال حفله الأخير فى جدة عن صدور أحدث ألبوماته خلال شهر يناير الجارى، والذى قد طرح منه أغنيات على فترات مختلفة " أنا غير، بحبه، أول يوم فى البعد، قدام مرايتها، يوم تلات، يا ساحر، تحيرك".