شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين: الجمهور تفاعل مع أحداث "ختم النمر" بسبب أحداثه المتشابكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ميرهان حسين إن الحلقات الأولى من مسلسل "ختم النمر" التي تم عرضها على شاشة ON E على مدار الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، حققت تفاعلاً جيداً مع الجمهور بسبب الأحداث وقصص الحب المتشابكة، لافتة أنها تلقت عنه ردود أفعال إيجابية حول العمل وشخصية "هنادى" بشكل خاص، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع كل هذا التفاعل من الجمهور.



ميرهان حسين

وأشارت ميرهان لـ"الخليج 365" أن فكرة وقوع أخين فى حب بنت واحدة مع بداية الأحداث جعلت الجمهور فى حالة ترقب لما ستكشف عنه الحلقات التالية، لافتة أن الأحداث المقبلة ستشهد تطورات ومفاجآت كبيرة ولذلك على الجمهور الاستمرار فى المشاهدة، مؤكدة أن العمل يحمل مزيجاً من الجانب الاجتماعي والرومانسي مع التشويق والاثارة فى نفس الوقت.



الفنانة ميرهان حسين

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ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.



ميرهان حسين

وشاركت ميرهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.