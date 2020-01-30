شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإمارات.. محمد إمام فى الأردن لحضور عرض فيلم "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه النجم محمد إمام، لعرض فيلمه "لص بغداد"، فى مصر والدول العربية، حيث توجه إلى الإمارات العربية المتحدة، لحضور العرض الخاص لفيلمه هناك، كذلك وجه الشكر إلى شعب الإمارات الذى أبدى إعجابه بالفيلم، ونشر إمام اليوم، صورة له عبر إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "مساء الفل.. المحطة التانية الأردن.. ميعادنا بكرة الساعة ٦ مساءً في تاچ سينما إن شاء الله"



محمد امام

وأعلنت شركة سينرجى فيلمز عن طرح فيلم "لص بغداد" للنجم محمد امام بدول الخليج وأمريكا وكندا اليوم 29 يناير، وذلك بعدما انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية بـ 100 نسخة 22 يناير محققًا نجاحًا كبيرًا.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.