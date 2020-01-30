وجه الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، رسالة إلى القائد العام لشرطة دبي، بسبب استمرار وجود الفنانة المغربية مريم حسين في بلاده، رغم صدور حكم بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.
وكتب الجسمي، عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“، قائلا: ”رسالتي لسعادة القائد العام لشرطة دبي، ومساعده لشؤون البحث الجنائي، المدعوة مريم حسين إعويدات صدر ضدها حكم استئناف بالحبس والإبعاد، وأتساءل لماذا هي حرة طليقة، لا أحد فوق القانون ومن أخطأ يتحمل ما اقترفت يداه“.
يأتي ذلك بعدما أعلنت مريم أنه يحق لها الاستئناف على الحكم من خلال محكمة ”التمييز“، ونيتها خوض معركة قضائية جديدة معه.
يذكر أن محكمة استئناف دبي قضت، الأحد الماضي، ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، وبحبس الأخيرة شهرا يليه وإبعادها عن البلاد ومع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصعيدها القضائي ضده.. بالفيديو: صالح الجمسي يوجه رسالة عاجلة لقائد شرطة دبي بشأن مريم حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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