فيديو.. هيثم سعيد يطرح "يوم 30" عبر اليوتيوب

طرح المطرب هيثم سعيد أغنية تحمل عنوان "يوم 30"، علي طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".
أغنية "يوم 30" من كلمات علاء سليمان، وألحان أحمد حسين، وتوزيع موسيقي رفيق عدلي.
وتقول كلمات الأغنية:
"اتقابلنا واتفقنا.. والفراق كان ليه معاد أصل مش بسهوله نقدر مرة واحدة نكون بعيد قلنا لما نروح بروحنا.. واحدة واحد للفراق يبقى سبنا لبعض فرصه نقبل الوضع الجديد ما أنا وهيا.. حمل البعد صعب علينا يوم واحد عشنا ف حضن بعضسنين وهيفرقنا يوم واحد طبيعي صعب نبقى اتنين بعد ما كنا يوم واحد نوينا البعد يوم ٣٠ رجعنا لبعض يوم واحد كل واحد فينا سلم لما طعم الفرقه داق والوجع كان بأن علينا قبل ما نكمل يومين رجعت الحاله القديمة وتلغي أي اتفاق غيبنا يوم عن بعض فوقنا ومن ساعتها مكملين".
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