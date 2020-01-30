فيديو.. نجوي صبري تطرح أغنية "هي كلمة"

طرحت المطربة الشابة نجوي صبري أغنية جديدة تحمل عنوان "هي كلمة" وذلك عبر موقع الفديوهات العالمي "اليوتيوب". عبر موقع الفديوهات العالمي "اليوتيوب". وحققت أغنية "هي كلمة" نسب مشاهدة عالية علي موقع العالمي "اليوتيوب". Advertisements والاغنية من غناء وكلمات والحان وتوزيع موسيقي نجوي صبري.

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