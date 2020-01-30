صور.. حلا شيحة من كواليس "مش أنا"

نشرت النجمة حلا شيحة صور لها من فيلمها الجديد "مش أنا"، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت "شيحة" علي الصور قائلة:"من الرياض مع فريق عمل فيلم مش انا من أجمل الصور". فيلم "مش أنا" بطولة كلا من: تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، والممثل السعودي فايز المالكي، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق. الكدواني، والممثل السعودي فايز المالكي، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

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