زينب بسام تظهرعلى شاشات التلفزيون المصري فى "الزين"

تكثف الإعلامية زينب بسام، جهودها خلال هذه الأيام للتوصل إلى اتفاق مع التلفزيون المصري لتحديد موعد عرض برنامجها الجديد "الزين"، وذلك من خلال تعاقدها مع إحدى القنوات الخاصة بالتزامن مع عرضه على شاشة "الكويتية".
وتتواجد زينب بسام، مع فريق برنامجها هذه الأيام في القاهرة لتصوير جزء من البرنامج مع عدد من مشاهير ونجمات الفن والإعلام، وسرعة الانتهاء من الحلقات وبدء انطلاق مراحل المونتاج الأخيرة لعرضهمطلع شهر مارس.
ومن بين أهم ضيوف البرنامج: "النجمة وعد والفنانة ريم البارودي والفنانة راندا البحيري والفنانة الشابة منة عرفة"، بالإضافة إلى نجمة الخليج بلقيس، وذلك للحديث عن خطوط الموضة والأزياء وأخر مستحدثات عالمي التجميل والميكاب.
البرنامج من إعداد محمد الدخيل، وإخراج بسام التركي.
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