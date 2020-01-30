حفيد "محمد السبع" يشارك نضال الشافعي بطولة "خان تيولا"

بدأ الطفل الموهوب تيمور احمد شوقي، حفيد النجم الراحل محمد السبع تصوير اولي مشاهده في فيلم "خان تيولا" الذي يتم تصويره حاليا داخل حي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي .

وكان اول مشاهد تيمور مع النجمة وفاء عامر والفنان محمود البزاوي والفنان العراقي علي الشجيري والنجمة الصاعدة زهرة الحاروفي.

واشاد الفنان الكبير احمد كمال بموهبة هذا الطفل وقال انه لديه الكثير من الأدوات التي ستجعل

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منه ممثل جيد وقد ظهر هذا خلال تصويره للمشهد الذي اشاد به كافة الحاضرين.

وعقد تيمور احمد شوقي عدد من جلسات العمل مع المخرج وسام المدني للاتفاق علي كافة ملامح الدور الذي سيقدمه، وبالفعل استطاع ان يثبت للجميع انه طفل موهوب.

يشار الي ان فيلم "خان تيولا" من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر

ومحمود البزاوي واحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وعبير منير والمطرب عز الأسطول وزهرة الحاروفي ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الابيض ومحمد الكنزي ومؤمن عرموش ومعتز يوسف وباسم رشدي وعبدالله عبدالمنعم ورندا مصطفي ومينا عطية ورانيا صبحي ومن تاليف واخراج وسام المدني ومدير تصوير عزمي الرحماني وديكور ايفان اديب وهندسة صوتيه رحمة باللافي وأزياء منى الزرقاني وإنتاج ريد كاربت للانتاج الفني و السينمائي ( حسام المدني ) و تنفيذ شركة العامر للانتاج الفني و السينمائي (محمد هشام عامر).