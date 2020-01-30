رشا السيد بإطلالتين مختلفتين بمهرجان العين السينمائي

شاركت الفنانة الإماراتية رشا السيد في حفل افتتاح مهرجان العين السينمائي في دورته الثانية برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان وبرئاسة مدير عام المهرجان عامر سالمين المري والمخرج مدير العلاقات العامة علي المرزوقي والمدير الفنى للمهرجان هانى الشيباني. وأعربت رشاعن سعادتها لحضور فعاليات المهرجان التي استمرت على مدى أربعة أيام حفلت بالعروض والأنشطة السنيمائية وصناع الفن السابع والمواهب، وكشفت عن حبها للفنان المصري أحمد بدير الذي تواجد في فعاليات المهرجان. السنيمائية وصناع الفن السابع والمواهب، وكشفت عن حبها للفنان المصري أحمد بدير الذي تواجد في فعاليات المهرجان. وأضافت أنها تكن له كل الحب والاحترام وأنه يستحق التكريم بالمهرجان هو والفنانة بشرى كونها من لجنة التحكيم. Advertisements وعن المهرجان قالت إنه استطاع تجميع المشاركين فيه كأسرة واحدة، وحضرت "رشا" ندوة تصب في خدمة السينما الإماراتية ضمن فعاليات المهرجان وتم توقيع اتفاقية تعاون بن المهرجان والمعهد العالي للسينما في القاهرة وبحضور عميد المعهد الدكتور محسن التوني وبين مدير المهرجان عامر سالمين المري وعلي المرزوقي وهاني الشيباني، وعبرت عن سعادتها بالاتفاقية كونها ستكون لها مردود مناسب سيلقى نجاح بالسينما الإماراتية. وحضرت "رشا" ندوة تصب في خدمة السينما الإماراتية ضمن فعاليات المهرجان وتم توقيع اتفاقية تعاون بن المهرجان والمعهد العالي للسينما في القاهرة وبحضور عميد المعهد الدكتور محسن التوني وبين مدير المهرجان عامر سالمين المري وعلي المرزوقي وهاني الشيباني، وعبرت عن سعادتها بالاتفاقية كونها ستكون لها مردود مناسب سيلقى نجاح بالسينما الإماراتية. وحضرت رشا السيد فعاليات افتتاح وختام المهرجان بإطلالتين جذابتين مختلفتين من حيث تصميم الملابس نالت بهما إعجاب الحضور.

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