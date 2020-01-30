Offset تعرف على السبب وراء القبض على المطرب الأمريكي

أعلن الموقع الأمريكي "Tmz" احتجاز المطرب الأمريكي الشهير "Offset" اول أمس بإحدي مراكز الشرطة، بعد تلقي الاجهزة الامنية بلاغاً من مجهول يشير الى أن هناك شخصا يحمل سلاح في أحد مراكز التسوق في مدينة لوس انجلوس الامريكية.
واكد" Tmz " أن المطرب "اوفست" تم احتجازة من اجل الحصول على مزيد من التفاصيل والاستجواب فقط وليس قرار رسميا بالقبض عليه.
واشار موقع TMZ الى ان offset كان يتشاجر مع رجال الشرطة وسألهملماذا يتم تكبيل يده واحتجازه، مشيرا الى انه لم يتضح اذا كان الشخص الذي يحمل سلاح هو المغني الشهير او شخص اخر.
وكشفت مصادر خاصة ان الشخص الذي كان يحمل السلاح كان قد غادر مركز التسوق ورغم ذلك احتجز رجال الشرطة offset والاشخاص الذين كانوا برفقته.
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