زين العمر يهاجم بعض الفنانين: "يبيعون كرامتهم"..فمن قصد؟

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الفنان اللبناني ​زين العمر​ بعض الفنانين دون ذكر اسمهم، مشيرا الى انهم كانوا يهللون لفلسطين قبل "​صفقة القرن​"، الا انهم اختفوا بعدها خوفا على مصالحهم عربيا، على حدّ تعبيره.

وكتب زين العمر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "قبل صفقة القرن كان بعض المطربين يهللون لفلسطين بعد صفقة القرن اختفى حسّهم خافوا على مصالحهم عربياً، يبيعون كرامتهم من أجل حفنة هنا تسقط الأقنعة باعوه بثلاثون من الفضة وعلى ثيابه إقترعوا تسقط صفقة القرن القدس عاصمة فلسطين الأبدية لبنان يا حيف عالرجال خسئتم".

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