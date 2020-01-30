يارا تعلّق على أغنية "في الأحلام" لـ لطيفة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية يارا عن اعجابها بأغنية "​في الأحلام​" للفنانة ​لطيفة​ التونسية والكليب الخاص بها، اضافة الى ألبوم "أقوى وحدة"، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "ألف مبروووووك لطوفه الألبوم اقوى وحدة والأغنية والكليب والفكرة كتير جديدة ومهضومة حبيتها في الأحلام وانتي دايماً افكارك جديدة ومتنوعة ان شاءالله دايماً بالتّوفيق ومنها للأعلى".

بدورها ردّت لطيفة على يارا بالقول: "ياعمري انتي قداش توحشتك الله يبارك فيكي وربنا يوفقك بشغلك الجديد انتي دائما مميزه ومختلفه وباحبك".

الجدير ذكره ان لطيفة طرحت مؤخرا كليب اغنية "أخبروني".

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