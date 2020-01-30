من جديد..قصة أحمد عز وتوأمه الى العلن

ميرنا وليد - بيروت - كشف معتز الدكر، محامي الممثلة المصرية زينة، عن مفاجأة حول النزاع القضائي بين موكلته موبين ​أحمد عز​.

وقال الدكر في إعلامية إن أحمد عز يتواصل مع توأمه عبر الهاتف، وإن زينة لم تمنع طفليهما عنه إطلاقا.

وأوضح أن النزاع القضائي بينهما مستمر، بشأن قيمة المصاريف الدراسية والنفقة التي طلبتها موكلته.

من جانب آخر، أكد الدكر أن ظهور موكلته الإعلامي لن يؤثر على موقفها القانوني، لأنها لم تتحدث بالسوء عن أحمد عز، بل وصفته بالإنسان الجيد، الذي يصلي ويحج.

وأكد محامي الفنانة المصرية أن موقفهم القانوني لن يتغير، وسوف تستمر الدعوى القضائية لحين الحصول على حق التوأم، في أن يعيشا بشكل أفضل، من خلال زيادة مبلغ النفقة وسداد والدهما للمصروفات الدراسية بانتظام كل عام.