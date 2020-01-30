أحمد السعدني يصدم الجمهور بصورة بلا ذقن

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​أحمد السعدني​ صورة له اثار من خلالها جدل كبير على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ انه ظهر بدون ذقن، وتفاوتت الأراء بإطلالته، فبعض المتابعين فضّله بذقن ومنهم من عبّر عن اعجابه باللوك الجديد.

وعلّق أحمد على صورته قائلا :"مين حلق دقنه".

الجدير ذكره أن أحمد السعدني انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه في إطار 50 حلقة، من بطولته ونجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد علي رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت.

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