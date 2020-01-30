قريباً- مي حلمي ومحمد رشاد يقدمان "المتزوجون"

ميرنا وليد - بيروت - يخوض الفنان المصري ​محمد رشاد​ وزوجته ​مي حلمي​ تجربة تقديم البرامج على شاشة قناة "النهار"، بعنوان "​المتزوجون​" حسب ما جاء في صحيفة "أخبار اليوم".

برنامج "المتزوجون" حواري يتعلق بالأزواج، يستضيف فيه رشاد ومي الفنانين ومشاهير الرياضة في جلسة ودية مع الضيف، للكشف عن الجوانب الإنسانية والزوجية البعيدة عن الأضواء.

يذكر أن محمد رشاد طرح مؤخرا كليب "لا بسيطة"، من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج وتوزيع طارق عبد الجابر، ومن إخراج نبيل مكاوي.

يذكر أن أحمد رشاد، ومي حلمي، كانا قد احتفلا بزفافهما يوم 23 مارس 2019 في سرية تامة، وكان الزفاف مفاجأة ‏لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف الأول ‏بسبب مشاكل عائلية قبل ساعات من إقامته.

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