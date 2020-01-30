بالصورة- كريم عفيفي يُرزق بمولوده الثاني

ميرنا وليد - بيروت - بصورة من أمام غرفة زوجته داخل إحدى المستشفيات المزينة بالبالونات الزرقاء والبضاء، أعلن الممثل المصري ​كريم عفيفي​ عن أن رزق بمولد ثان أطلق عليه إسم "حمزة".

وعلق كريم على الصورة كاتبا: "اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى".

يشار الى أن عفيفي كان قد خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "​ولد الغلابة​" الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وهادي الجيار وصفاء الطوخي. العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج ​محمد سامي​.



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