شكران مرتجى: "مئات الصفقات ومئات الصفعات"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة السورية الفلسطينية الأصل ​شكران مرتجى​ عن رفضها القاطع لما يسمى بـ "صفقة القرن"، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مئات الصفقات ومئات الصفعات كل ثانية ولاحياة لمن ننادي لأننا نحبك سمونا إرهابيين ولان توقيتنا قدسك أنتزعوا ساعاتنا ألهونا عنكِ بالمدن التي أسكنتنا وسكنتنا ولم يعلموا أنكٍ السكينه وأننا سنبقى في قلوبهم سكين فلسطين الهوية وسوريا الهوى لا لصفقة القرن".

الجدير ذكره ان شكران مرتجى تحدثت مؤخرا عن الممثل وحياته، واصفة إياه بالكائن الحساس، مشيرة الى ان الفراغ يقتل الممثل الحقيقي ويشعره بأن داخله خال رغم كل المشاعر التي يفرغها امام الكاميرا.

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