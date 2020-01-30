تراند اليوم : بعد توقف عام.. عودة تصوير “النصابين” لنيللي كريم من منطقة وسط البلد

قررت الشركة المنتجة عودة تصوير مسلسل “النصابين” للنجمة نيللي كريم، تحت قيادة المخرجة كاملة أبو ذكري، السبت المقبل من منطقة وسط البلد، بعد توقف عامل حيث تم تصوير يومين فقط من العمل، ومن ثم توقف.

وخلال الفترة الماضية، بدأت المخرجة كاملة أبو ذكرى بعد اعتذار المخرج أحمد مدحت عن العمل، فى معاينة ديكورات وأماكن تصوير مسلسل، واسقرت في النهاية على بدء تصوير العمل بالمشاهد الخارجية الأسبوع المقبل، على أن يتم الانتقال بعدها لتصوير العمل في العديد من المناطق المتفرقة بالقاهرة.

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي، وتتسارع المواقف الكوميدية بين نيللي وآسر ياسين بتتابع الأحداث، والمسلسل بطولة نيللي كريم، آسر ياسين وآخرون، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إنتاج العدل جروب.

ويشارك في المسلسل، عدد من الممثلين بجانب نيللي كريم، أبرزهم آسر ياسين، بيومي فؤاد، محمود الشرقاوي، وآخرين لم يُعلن عنهم حتى الآن، والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي.

“النصابين” من إنتاج شركة “سينرج” برئاسة المنتج تامر مرسي، وشركة “العدل جروب مالتي ميديا” برئاسة المنتج جمال العدل، وكانا مسبقًا قد أعلنا عن عقد جلسات عمل في صدد هذا التعاون.

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وتجدد المُخرجة كاملة أبو ذكري التعاون مع النجمة نيللي كريم في مسلسلها الجديد “النصابين” والمقرر عرضه في رمضان 2020، حيث يعد هذا هو الثالث بينهما، بعد “ذات” و”سجن النسا”.

وطرحت العدل جروب، البوستر الدعائي الأول لمسلسل “النصابين” -اسم مؤقت- بطولة النجمة نيللي كريم وآسر ياسر وآخرون.

ويأتي تعاقد كاملة على العمل، بعد اعتذار المُخرج أحمد مدحت، صاحب الفكرة الرئيسية للمسلسل، وقام بكتابة المُعالجة الدرامية لها، حيث كتب مدحت عبر صفحته: “فيه بعض الشغلانات كده بتبقى معقربة من البداية، ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها، أول من أمس اعتذرت عن إخراج مسلسل ( النصابين ) – اسم مؤقت”.

وأضاف مدحت: “المسلسل فكرتي ومعالجتي و بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإنتاج العدل جروب رمضان 2020، لا توجد مشاكل مع أحد وربنا يوفق الجميع”.