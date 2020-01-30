تراند اليوم : تامر عاشور يستفز ” جروس ” بأغنية للإهلي .. إتفرج

تدوال عددا من راود مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مقطع فيديو للفنان تامر عاشور برفقة جروس المدير الفني السابق للنادى الزمالك .

وظهر تامر عاشور في الفيديو وهو يعزف علي البيانو ويقف خلفه جروس، ويحاول تامر عاشور استفزاز جروس بالغناء للنادى الاهلي، لينفعل جروس المدير الفني لنادى الزمالك السابق ويطالبه بوقف الغناء .

وأحيا النجم تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما بمدينة جدة السعودية بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة الخليجية ممن تخطي أعدادهم اضعاف الطاقة الاستيعابية للمكان المخصص لهم ليعد الحفل الأضخم من حيث الجمهور آجواء الابهار للتجهيزات من مسرح وإضاءة وشاشات عرض والتي تم تنفيذها بمواصفات عالمية .