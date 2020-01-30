نجمة عالمية تعلن توبتها واعتزالها الفن من أمام الكعبة

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 06:53 مساءً - نشرت الفنانة الهندية من أصل باكستاني ” رابي بيرزادا ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لها خلال ادائها لمناسك العمرة معلنة عن اعتزالها الفن .

كما أعلنت عن توبتها بعد تداول صورا فاضحة لها من دون ملابس على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وإنها تسعى إلى التقرب من الله وطلب المغفرة .

وكتبت رابي في تعليقها على الصور قائلة : ” نعم أظهر أمامكم صور من رحلة العمرة الخاصة بي .. هذا شيء أفتخر به .. يجب علينا أن نمارس ديننا بعيدا عن الرياء والتكبر .. جئت إلى مكة المكرمة ولا يوجد شيء في الدنيا يمنحني سعادة أكثر من ذلك ” .

وتابعت : ” في مكة أشعر أنني ضيفة على الله .. أراه في كل مكان ولا أتذكر عائلتي أو بيتي كل ما أتذكره أنني أتنفس في مكان لا يستضيفه سوى الخالق ” .

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وعن الكعبة المشرفة نشرت رابي بيرزادا مجموعة من الصور لها معربة عن إعجابها الشديد وانبهارها بها قائلة : ” أنا فنانة أرسم و أصور .. لكن بصراحة لم أر مكانا أو كائنا واحدا في هذا العالم يشبه هذا .. أخذت صورا من جميع الزوايا ورغم أنها صورة عادية لكنها تعطيك انطباعا بأنها ثلاثية الأبعاد فهي معجزة في حد ذاتها ” .