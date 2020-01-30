متابعة بتجــــــــرد: وصل عدد متابعي نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تطبيق انستغرام إلى 200 مليون ليصبح بذلك الأوّل في العالم الّذي يحقق هذا الرقم القياسي.
وفي التّفاصيل، إحتفل رونالدو برقمه القياسي الذي جعله “ملك إنستغرام” بنشر مقطع فيديو يوثق مراحل تطوره مع كرة القدم وفي حياته الخاصة، قائلاً:”200 مليون.. يا للروعة! شكراً لكل من تشارك معي يوميّاتي في هذه الرحلة !
يُشار إلى أنّ رونالدو يحظى بمتابعة قياسية على مواقع التواصل الأخرى حيث تخطى 82 مليون متابع على تويتر، وأكثر من 124 مليوناً على فيسبوك، وأكثر من 90 مليوناً عبر قناته على يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو “ملك إنستغرام” بلا منازع.. كسر الرقم القياسي بـ 200 مليون متابع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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