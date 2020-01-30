بعد ولادة توأمهما.. إنريكي إغليسياس ينتظر طفله الثالث من آنا كورنيكوفا

متابعة بتجـــــــــرد: تنتظر لاعبة التنس الروسية آنا كورنيكوفا طفلها الثالث من النجم الإسباني إنريكي إغليسياس، بعدما أكّدت مصادر صحافية رؤيتها ومعالم الحمل ظاهرة عليها.

فقد حصل موقع “هولا!” الإسباني على صور تبرز “نتوء” بطن زوجة المغني الشهير البالغة من العمر 38 عامًا، أثناء تمضيتها الوقت على متن يخت في ميامي.

يذكر أن لإنريكي إغليسياس وزوجته توأم عمره سنتين لوسي ونيكولاس، وقد ارتبط الزوجان في العام 2001، إلاّ أن حياتهما الخاصة بقيت سريّة.