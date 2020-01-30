بيلي إيليش تقدم عرضاً خاصاً خلال حفل الأوسكار 2020

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأربعاء أن المغنية الأميركية بيلي إيليش ستقدم فقرة خاصة خلال الحفل المقرر الشهر المقبل. وأثار هذا الإعلان ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ يظن البعض أن إيليش ستؤدي للمرة الأولى أغنيتها الخاصة بفيلم جيمس بوند الجديد. والجدير ذكره أن إيليش قد اكتسحت حفل جوائزغرامي لعام 2020 يوم الأحد وحصدت الجوائز الأربع الكبرى وهي أفضل ألبوم وأفضل تسجيل وأغنية العام وأفضل فنانة صاعدة لتصبح بذلك ثاني نجمة تحصل على الجوائز الأربع مرة واحدة.

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