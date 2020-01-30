فيلم “الفلوس” لـ تامر حسني يحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في السينما السعودية

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت شركة “نون” الموزعة لفيلم “الفلوس”، بطولة النجم المصري تامر حسني، في السعودية، أن إجمالي إيرادات الفيلم تجاوزت الـ70 مليون جنيه مصري في المملكة فقط.

وبذلك يكون فيلم “الفلوس” قد حقق رقماً قياسياً غير مسبوق في السينما السعودية والعربية. وفي هذه المناسبة وجهت الشركة رسالة تهنئة خاصة إلى تامر، في منشور عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع “إنستجرام”.

وجاء في رسالة التهنئة التالي: “إن إجمالي إيرادات فيلم (الفلوس) بالمملكة السعودية فقط تجاوزت بما يعادل بالعمله المصريه ٧٠ مليون جنيه مصري ويعتبر هذا الرقم أعلى رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربية، ونبارك للنجم المتميز تامر حسني على شعبيته الإستثنائيه بالمملكه وعلى هذا التفوق متمنيين له دوام النجاح والتوفيق”.

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من جانبه، شكر تامر حسني إدارة الشركة على هذه التهنئة في منشور عبر صفحته على “إنستجرام”، أرفقه بتعليق جاء فيه: “شكراً شركة نون على شهادتكم الغالية العظيمة حقا انتم شركة محترمة و الشرف لي انا في تعاوننا الحالي و يشرفني استمرار التعاون ، ربنا يوفقكم و يوفقنا جميعاً يا رب و شكراً من كل قلبي جداً جداً مرررررررره شكراً للشعب السعودي الراقي الغالي”.

تدور أحداث الفيلم حول سيف، وهو نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زينة،ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

الفيلم قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمدسلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.