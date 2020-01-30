شكرا لقرائتكم خبر عن بشير الديك: غرقت فى الكتب والمراجع لكتابة سيناريو "الفارس والأميرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الكاتب الكبير بشير الديك عن كتابته لفيلم الرسوم المتحركة المصرى السعودى "الفارس والأميرة"، حيث قال: "تحمست للفكرة جدا حينما شاهدت بعضا من أفلام ديزنى، وإنه باستطاعتنا أن نقدم مثل هذه الأعمال، وما ساعدنى على ذلك رد فعل الجمهور على الفيلم".

وتابع الديك من خلال قناة الإخبارية السعودية، "تم اختيار شخصية محمد بن القاسم الثقفى فى العصر الأموى، فغرقت فى الكتب والمراجع، وقمت بعمل "حدوتة"، تتناسب مع الشكل ده".

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت فى القرن السابع الميلادى، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالى، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.



الفارس والأميرة

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الفيلم يشارك فيه النجوم؛ محمد هنيدى، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.

وكان العرض العالمى الأول للفيلم فى مهرجان الجونة السينمائى، كما عرض فى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.