شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت منة شلبى عن مسلسلها "كل أسبوع يوم جمعة" وتعاونها مع آسر ياسين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة منة شلبى عن مسلسلها "كل أسبوع يوم جمعة " الذى يعرض حالياً على إحدى المنصات الرقمية العربية، فى تصريحات صحفية: إن "المسلسل تجربة متميزة ومختلفة خاصة انها نوع جديد أقدمه لأول مرة فى 10 حلقات فقط ، مضيفة أنها لا تشعر بالقلق تجاه عرض المسلسل على المنصات الرقمية فقط، موضحة أن العمل ينجح أو يفشل بناءً على المحتوى الذي يقدمه الممثل، مشيرة إلى أنها سعيدة للغاية بتكرار التعاون مع النجم آسر ياسين بعدما قدما سوياً فيلم "تراب الماس" وفيلم "بيبو وبشير"، فهو ممثل مجتهد جداً، ورغم مشواره الفني القصير فقد تمكن من العمل مع مخرجين كبار في أعماله".

وتدور أحداث "كل اسبوع يوم جمعة" حول فتاة "تدعى نور" – "منة شلبى"، وهى فتاة تعيش مع والدها رشدى الشامى ووالدتها عارفة عبد الرسول، ولديها شقيقها - خالد أنور، وشقيقتها "مي الغيطى"، ومع بدء الحلقة الأولى تتفاجأ عائلتها بموتها، حيث تبدأ العائلة فى مراسم دفن الجثمان، وأثناء صلاة الجنازة عليها، نجد ثرثرة أهل الحارة عليها، والدعوات بعدم الصلاة على الجثمان، لنجد مشاعر قاسية عن البشر حتى فى حالة الموت، ومع تصاعد الأحداث، نجد نور – منة شلبى تستفيق من موتها المزور، وتبدأ فى النزول من عربة الموتى، لتدخل فى منزل قديم تقطن به والدة "عماد" – آسر ياسين، وهو الشاب المعاق ذهنيًا، ونجد مع الحدث "الجلل" سوسن بدر والدة ذلك الشاب المعاق، تبدأ فى شرح طقوس المنزل وكيفية التعامل مع عماد.

المسلسل يوضح الحقيقة البشرية التى تغمض عنها الأعين، وهى هل يتكيف الإنسان مع الظروف ويتأقلم عليها مهما كانت قاسية؟.. أو هل يضحى الإنسان لنفسه من أجل العيش بطريقة واضحة أمام المجتمع؟.. أسئلة كثيرة إنسانية يتناولها "كل أسبوع يوم جمعة ".

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مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمرعبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثيرمن التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.

يشار إلى أن مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" يشارك فى بطولته كل من آسر ياسين، منة شلبى، سوين بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وآخرون، تأليف غبراهيم عبد المجيد، وشارك فى السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.