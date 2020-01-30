فتاة تهدد بتفجير نفسها في طائرة

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 05:54 مساءً - كشفت وكالات أنباء عن اعتقال الشرطة الروسية اليوم الخميس لفتاة هددت بتفجير نفسها داخل طائرة روسية تابعة لشركة طيران ” إس 7 ” .
حيث وقفت الراكبة في ممر الطائرة التي كانت في رحلة من سيمفروبول في منطقة شبه جزيرة القرم إلى موسكو وهددت بتفجير نفسها .. مما دفع الطائرة إلى الهبوط الاضطراري في أحد مطارات العاصمة الروسية موسكو .
وقالت الشرطة الروسية إنها لم تعثر مع الفتاة عقب اعتقالها وتفتيشها على أي مواد متفجرة .
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