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فتاة تهدد بتفجير نفسها في طائرة

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 05:54 مساءً - كشفت وكالات أنباء عن اعتقال الشرطة الروسية اليوم الخميس لفتاة هددت بتفجير نفسها داخل طائرة روسية تابعة لشركة طيران ” إس 7 ” .

حيث وقفت الراكبة في ممر الطائرة التي كانت في رحلة من سيمفروبول في منطقة شبه جزيرة القرم إلى موسكو وهددت بتفجير نفسها .. مما دفع الطائرة إلى الهبوط الاضطراري في أحد مطارات العاصمة الروسية موسكو .

وقالت الشرطة الروسية إنها لم تعثر مع الفتاة عقب اعتقالها وتفتيشها على أي مواد متفجرة .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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