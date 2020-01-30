مي العيدان تكشف عن إصابة نجل فنان خليجي ب ” سرطان الدم “

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 05:54 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنان الكويتي ” محمد المسلم ” ونجله ” جاسم ” أعلنت من خلالها عن إصابة جاسم بمرض اللوكيميا ” سرطان الدم ” .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة قائلة : ” لا حول ولا قوة الا بالله .. تم إصابة جاسم إبن الفنان الكويتي محمد المسلم بمرض سرطان الدم لوكيميا ” .

وتابعت : ” يا الله شفاك .. طفل صغير يعاني هم ناضري أمه وأبيه .. اللهم لا تحرم أحدا من ابنه .. اللهم اكسه برداء الصحة والعافية .. أكثر له من الدعاء فلا يرد القضاء سوى الدعاء ” .